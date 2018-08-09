Iraklı müteahhide çıplak görüntüyle şantaj

Iraklı müteahhit A.A.H. Türkiye’ye uzanan oyunla 1 milyon dolarlık şantaja maruz kaldı. Müteahhit A.A.H. ülkesinde tanıştığı Roa W. (28) ile üç yıl ilişki yaşadı. Üç ay önce ilişkisini bitirmek isteyen ancak Roa W.’nin “Ben ayrılmak istemiyorum” tepkisiyle karşılaşan A.A.H. sevgilisinin şantajıyla karşı karşıya kaldı.

"İSTEDİĞİMİ VERECEKSİN"

Müteahhide elinde cinsel ilişkilerinin görüntüleri bulunduğunu öne süren Roa W., “İstediğim parayı vermezsen seni bu görüntülerle Irak’a rezil ederim” diyerek A.A.H’den 50 bin dolar aldı. Kurtulduğunu sanan Iraklı iş adamını önceki hafta tanımadığı bir kişi aradı. Türkiye’den arayan ve elinde müstehcen görüntüler olduğunu söyleyen erkek şahıs, A.A.H’den 40 bin dolar vermesini yoksa görüntüleri internette yayacağını söyledi. A.A.H, eski sevgilisi Roa W.’nin İstanbul’da olduğunu öğrenince kardeşi vasıtasıyla suç duyurusunda bulundu.

MECİDİYEKÖY'DE BULUŞMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için plan yaptı. Ekipler, şikayetçi A.A.H. ile kardeşi ve avukatından istenen parayı ödemek için şantajcılarla buluşma ayarlanmasını istedi. İşadamı A.A.H.’nin kardeşi, şantaj yapan şahısla temasa geçerek İstanbul Mecidiyeköy’de bir kafede buluşma ayarladı. Buluşmaya gelen şahıs, durumdan şüphelenip istenen parayı almadan ayrıldı ve sonra telefonla aradığı işadamının kardeşine “Sana tek başına gel demedim mi? Sen adamlarınla gelmişsin. Bu görüntüleri istiyorsan bana 1 milyon dolar vereceksin” dedi.

TATİLDE YAKALANDI

Polis, Roa W’nin yerini tespit etmek için çalışma yaptı. Roa W. ve yeni sevgilisinin Laleli’de bir otelde izine rastladı. Laleli’deki otelde birkaç gün kaldıktan sonra yeni sevgilisi Ebdalkarim C. ile Marmaris’e gidip tatil yaptığı belirlenen ikilinin yerini tespit eden ekipler, Muğla’ya gitti ve şantajcı sevgilileri tatil yaptıkları otelde yakaladı.

ÇOK SAYIDA GÖRÜNTÜ

Yakalanıp İstanbul’a getirilen ve Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorguya alınan çiftten Roa W.’nin incelenen telefonunda şantaj için kullanılmak üzere tutulduğu belirlenen müteahhit A.A.H. ile başka şahıslara ait çok sayıda video kaydı tespit edildi. Cinsel içerikli olduğu görülen görüntülerin, Roa W.’nin birlikte olduğu şahıslarla birlikteliği esnasında gizlice çekilmiş görüntüler olduğu öğrenilirken, şantajcı çift işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.