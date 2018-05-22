Irak’ta bir mahkeme, propaganda videolarında Avrupa’yı tehdit eden mesajlar yayınladığı gerekçesiyle DEAŞ üyesi bir Belçika vatandaşına idam kararı verdi.

Görüntülerde Fransa ve Belçika’da saldırı yapılmasını teşvik eden Belçika vatandaşı olan Taha Gaduun, mahkemede “Ben yanlış yoldaydım” diyerek kendisini savundu.

2014 yılında DEAŞ’e katılan Taha Gaduun, “Ben Irak’ta savaşmak için bulunmadım. Hastaları tedavi ediyordum. Özür dilerim, bu hale gelmek istemezdim” ifadesini kullandı.

Belçika vatandaşı Suriye ve Irak’ta savaştığını, Türkiye üzerinden geçerek Irak’a girdiğini dile getirdi.