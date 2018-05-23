Irak'ta DEAŞ'lı teröristlerin eşlerinin yargılamaları sürüyor. Mahkemeler, kendileri de DEAŞ sempatizanı olan hatta bazı eylemlerde ellerine silah da almış olan kadınları hızla idam cezasına çarptırarak infaz ediyor. The Guardian gazetesi bu mahkemelerde çekilmiş ilk fotoğrafı yayınladı DEAŞ'lı bir militanın eşi olan kadınlara idam kararının sadece 10 dakika süren duruşma sonucunda verildiğini yazdı. Şimdiye kadar idam edilen DEAŞ'lı kadın sayısının ise 40'a ulaştığı belirtildi.

16'SI TÜRK

Şubat ayında Bağdat'ta bir mahkeme, Türk uyruklu 16 kadını DEAŞ terör örgütüne katılma suçundan idama mahkum etmişti. Bağdat'taki merkez ceza mahkemesi yargıcı Abdül Settar el Birkdar, "Sanıkların DEAŞ unsurlarıyla evlendiklerini ve öegüt üyelerine lojistik destek ve terör eylemlerinde yardım sağladıklarını itiraf etttiklerini" söyledi.