Irak uyruklu S.J.M. isimli kişinin kendi ülkesinde yine hırsızlık suçunu işlediği gerekçesiyle sağ elinin kesildiği öğrenildi.

Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü, hırsızlık suçları ile ilgili yürüttüğü çalışmalarda Adapazarı bölgesinden 2 ayrı ikametten cep telefonu, tablet ve para çalınması olayları ile 1 işyerinden hırsızlık olayını Irak uyruklu birinin gerçekleştirdiğini tespit etti.









ELİ KESİK HIRSIZ

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nce izi sürülen yabancı uyruklu şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şahsın Bolu ilinden de yine hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Eli kesik hırsız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şahsın asayiş şubeden çıkarıldığı esnada kesik olduğu elini montuyla kapatması da dikkatlerden kaçmadı.