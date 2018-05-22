Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben Mukteda, aklen Şii'yim, iyi niyetli bir Sünni'yim, güzel kokulu Hristiyan'ım, ilkeli bir Sabi'yim, parlak bir Kürt'üm, ricacı bir Türkmen'im, fani bir Keldani'yim ve fedakar bir Şebek'im." ifadelerini kullandı.

Mukteda es-Sadr, açıklamasının devamında, "Benden ölüm ve düşmanları geri getirecek hiçbir mezhepçilik beklemeyin. Bunun aksine, kapsayıcı bir Irak ittifakına doğru gidiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin nihai sonucuna göre, Sadr'ın desteklediği Sairun Koalisyonu, 329 sandalyeli meclise 54 milletvekili göndererek birinciliği elde etmişti.

Sadr, ikamet ettiği Necef yerine başkent Bağdat'ı seçerek, burada siyasi grup başkanlarıyla hükümet ittifakını görüşüyor.

Başbakan Haydar el-İbadi'nin yanı sıra seçimin ikincisi İran destekli Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri ile de görüşen Sadr, daha sonra Vataniyye Koalisyonu lideri İyad Allavi, Ulusal Hikmet Koalisyonu Ammar el-Hekim ve bazı diğer şahsiyetlerle bir araya geldi.

Kürt parti temsilcileriyle de görüşmesi beklenen Sadr'ın "siyasi çoğunluk" yerine meclise vekil gönderen tüm siyasi katmanları kapsayacak bir hükümet kurulmasını istediği belirtiliyor.

AA