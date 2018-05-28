Irak’ta yurt dışı seçim sonuçları iptal edildi

Olağanüstü oturumda ayrıca, "Enbar, Salahaddin, Musul ve Diyalalı iç göçmenlerin oylarının kullandığı kamplardaki seçim sonuçlarının iptal edilmesi, ülke genelindeki oyların yüzde 10’unun da tekrar elle sayılması" kararı alındı.

BAĞDAT (AA)