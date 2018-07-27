‘Irak’taki gösterilerde 14 kişi öldü, 624 yaralı, 600 kişi gözaltında’

Olayları ilk günden itibaren yakından takip ettiklerini kaydeden Komiserlik, protestoların başladığı 8 Temmuz'dan bu yana sadece bir kişinin polisin şiddet uyguladığı şikayetiyle kuruma başvurduğunu anlattı. Polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda her iki taraftan yaralıların olduğu ifade edilirken, yaralanmaların biber gazının kullanılması, taşların atılması, bıçak ve silah kullanılması sonucu meydana geldiği kaydedildi. Gözaltına alınan 600 kişiden 570'in, Komiserlik ve bir grup hukukçunun müdahalesi sonucu kefaletle serbest bırakıldığı dile getirildi. Irak'ın güneyindeki protesto gösterileri, 8 Temmuz'da Basra şehrinden başlamıştı. İşsizlik sorununun protesto edildiği gösteriler, bir eylemcinin öldürülmesiyle tırmanmıştı. Göstericiler ayrıca elektrik ve su kesintilerine son verilmesini talep ediyor. Irak'ta işsizlik oranı yüzde 10.8 düzeyinde. İşsizlerin yüzde 60'tan fazlası ise 24 yaş altı.