İran 100 savaş gemisiyle dev tatbikat yapmaya hazırlanıyor

İran ile ABD arasında tekrar artan gerginlik, kendisini iyice göstermeye başladı.

Amerikan merkezli haber kanalı CNN International, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, İran'ın önümüzdeki 48 saat içinde Basra Körfezi'nde büyük bir tatbikat yapacağını yazdı. CNN, her sene düzenli olarak sonbahar döneminde yapılan tatbikatın, bu yıl ABD ile artan gerilimden dolayı öne alındığını ve bu sefer yapılacak olan tatbikatın geçmiş yıllara oranla daha geniş çaplı olacağını belirtti.

İran'ın tatbikat amacının ise, stratejik öneme sahip körfez geçişlerini kısa sürede kapatabileceğini göstermek olduğu belirtildi.

ABD: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

100'e yakın savaş gemisi ve savaş uçağının katılacağı öne sürülen tatbikatın ABD tarafından da yakından takip edileceği belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sözcüsü Yüzbaşı William Urban, CNN International'e verdiği demeçte, İran'ın gerçekleştireceği tatbikatı yakından izleyeceklerini ve uluslararası denizlerde serbest ticaret akışını sağlamak için ortaklarıyla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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