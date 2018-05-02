 İran, Abdulhamid İsmailzehi’nin Katar’ı ziyaretine izin vermedi

"Bahar-i Belucistan" dergisi editörü Mahmud Berahuyinejad, sabah saatlerinde Katar’ın başkenti Doha’ya gitmek üzere Tahran’a gelen Abdulhamid İsmailzehi
’nin İran güvenlik güçleri tarafından geri çevrildiğini söyledi.
GERİ DÖNMESİ İSTENDİ
Mahmud Berahuyinejad, "Abdulhamid İsmailzehi, Katarlı Beluçların daveti üzerine birkaç günlük program için Doha’ya gitmek üzere Tahran’a geldiğinde güvenlik güçleri kendisini arayarak Zahidan’a geri dönmesini istedi"
dedi.
Daha önce de yurt dışına yapacağı ziyaretler engellenen İsmailzehi, 31 Haziran 2013’te Katar’da düzenlenen "Doha Dinlerarası Diyalog Konferansı"na katılamamıştı. İsmailzehi’nin son yıllarda İran’ın diğer Sünni bölgelerine yapmak istediği ziyaretler de yetkililer tarafından engellenmişti.
AA
Senim Tanay