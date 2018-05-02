 İran, Abdulhamid İsmailzehi’nin Katar’ı ziyaretine izin vermedi



GERİ DÖNMESİ İSTENDİ

Senim Tanay

"Bahar-i Belucistan" dergisi editörü Mahmud Berahuyinejad, sabah saatlerinde Katar’ın başkenti Doha’ya gitmek üzere Tahran’a gelen’nin İran güvenlik güçleri tarafından geri çevrildiğini söyledi.Mahmud Berahuyinejad,dedi.Daha önce de yurt dışına yapacağı ziyaretler engellenen İsmailzehi, 31 Haziran 2013’te Katar’da düzenlenen "Doha Dinlerarası Diyalog Konferansı"na katılamamıştı. İsmailzehi’nin son yıllarda İran’ın diğer Sünni bölgelerine yapmak istediği ziyaretler de yetkililer tarafından engellenmişti.