 İran, Abdulhamid İsmailzehi’nin Katar’ı ziyaretine izin vermedi

İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinin Cuma İmamı Sünni din adamı Abdulhamid İsmailzehi’nin Katar’a ziyareti, İranlı yetkililer tarafından engellendi

02 Mayıs 2018, Çarşamba 16:20
 İran, Abdulhamid İsmailzehi’nin Katar’ı ziyaretine izin vermedi
"Bahar-i Belucistan" dergisi editörü Mahmud Berahuyinejad, sabah saatlerinde Katar’ın başkenti Doha’ya gitmek üzere Tahran’a gelen Abdulhamid İsmailzehi’nin İran güvenlik güçleri tarafından geri çevrildiğini söyledi.


GERİ DÖNMESİ İSTENDİ


Mahmud Berahuyinejad, "Abdulhamid İsmailzehi, Katarlı Beluçların daveti üzerine birkaç günlük program için Doha’ya gitmek üzere Tahran’a geldiğinde güvenlik güçleri kendisini arayarak Zahidan’a geri dönmesini istedi" dedi.

Daha önce de yurt dışına yapacağı ziyaretler engellenen İsmailzehi, 31 Haziran 2013’te Katar’da düzenlenen "Doha Dinlerarası Diyalog Konferansı"na katılamamıştı. İsmailzehi’nin son yıllarda İran’ın diğer Sünni bölgelerine yapmak istediği ziyaretler de yetkililer tarafından engellenmişti.

AA
 


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