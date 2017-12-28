İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Ermeni aileye ziyaret



MUHAFAZAKARLARDAN RUHANİ'YE TEPKİ

Serap Belovacıklı

, İran-Irak savaşında çocuklarını kaybeden aileye taziye ziyaretinde bulundu.İran halkının savaş şehitlerinin unutulmayacağını ifade eden Ruhani, "Bu akşam gerçekleştirdiğim bu ziyaretten dolayı çok mesudum" dedi.Ermeni ailenin teşekkürlerine de cevap veren İran Cumhurbaşkanı, "Bu bizim borcumuz, şehitlerin aileleri için yapabileceğimizin en azı bu. Siz, evladınızı bu ülkenin savunulması için bahşettiniz." ifadelerini kullandı.Ailenin Noel'ini de tebrik eden Hasan Ruhani'nin, Noel ağacı ile çekilen fotoğrafı İran Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlandı. Fotoğrafta yer alan Noel ağacı bazı kesimlerin tepkisine neden oldu.Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin resmi Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafta yanında başı açık kadınların bulunması ülkede tartışmalara neden oldu.Ülkede 19 Mayıs 2017’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın bu fotoğrafı muhafazakâr çevrelerin tepkisini çekti.Eski muhafazakâr milletvekillerinden Hamid Rasayi, Cumhurbaşkanı’nın spor kıyafetlerle kızların yanında verdiği fotoğrafı, “İran’ın ekonomik başarısızlığını kamufle etme çabası” olarak nitelendirdi. Seçime ve iç politikaya yönelik bir hamle olduğunu dile getiren Rasayi bunun aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti’nin muhafazakar değerlerine aykırı olduğunu dile getirdi.İranlı vatandaşlar arasında da tartışma yaratan fotoğrafa Ruhani’yi destekleyenler ise olumlu yorumlarda bulundu.