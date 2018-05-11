İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Bölgede yeni gerginlikler istemiyoruz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin bölgede yeni gerginlikler istemediğini söyledi

11 Mayıs 2018, Cuma 10:31
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Bölgede yeni gerginlikler istemiyoruz
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin bölgede yeni gerginlikler istemediğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Ruhani, İsrail'in Suriye'deki saldırılarından bahsetmeden "Bölgede hiçbir şekilde yeni gerginlikler istemiyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan ülkesini çekmesini uluslararası hukuka aykırı olarak niteleyen Ruhani, Merkel'e bunun uluslararası arenada istenmeyen sonuçları ve zararlarının olacağı uyarısında bulundu.

Ruhani, Avrupa ülkelerinden, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkmasının ardından İran'ın anlaşmadaki çıkarlarının nasıl garanti altına alınacağını en kısa zamanda kesin ve net bir şekilde açıklamalarını istedi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

ŞİO ülkeleri turizm bakanları Çin'de buluştu

ŞİO ülkeleri turizm bakanları Çin'de buluştu
Kendisine tecavüz eden kocasını öldüren genç kadına idam cezası

Kendisine tecavüz eden kocasını öldüren genç kadına idam cezası
ABD'de Haspel tartışması sürüyor

ABD'de Haspel tartışması sürüyor
Trump'tan Mahathir'e tebrik

Trump'tan Mahathir'e tebrik
Avustralya’da 7 kişi ölü bulundu

Avustralya’da 7 kişi ölü bulundu
ABD askerlerine Nijer’de pusu soruşturması

ABD askerlerine Nijer’de pusu soruşturması
Apple hisseleri yeniden rekor kırdı

Apple hisseleri yeniden rekor kırdı
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: Türkiye sürekli destekleriyle Arnavutluk'un yanında

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: Türkiye sürekli destekleriyle Arnavutluk'un yanında
Mısır’da ulaşıma yüzde 250’ye varan zam

Mısır’da ulaşıma yüzde 250’ye varan zam
Köpek Zucca otistik çocukların dişçiden korkmasını önlüyor

Köpek Zucca otistik çocukların dişçiden korkmasını önlüyor
Böyle seçim vaadi görülmedi: Ücretsiz ped

Böyle seçim vaadi görülmedi: Ücretsiz ped