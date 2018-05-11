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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Bölgede yeni gerginlikler istemiyoruz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin bölgede yeni gerginlikler istemediğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Bölgede yeni gerginlikler istemiyoruz
İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Ruhani, İsrail'in Suriye'deki saldırılarından bahsetmeden "Bölgede hiçbir şekilde yeni gerginlikler istemiyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan ülkesini çekmesini uluslararası hukuka aykırı olarak niteleyen Ruhani, Merkel'e bunun uluslararası arenada istenmeyen sonuçları ve zararlarının olacağı uyarısında bulundu.

Ruhani, Avrupa ülkelerinden, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkmasının ardından İran'ın anlaşmadaki çıkarlarının nasıl garanti altına alınacağını en kısa zamanda kesin ve net bir şekilde açıklamalarını istedi.


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