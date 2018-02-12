İran'da 25 milyon kümes hayvanı itlaf edildi

İran'da kuş gribi tehlikesi nedeniyle 25 milyon kümes hayvanının itlaf edildiği bildirildi

İran'da 25 milyon kümes hayvanı itlaf edildi
İran İşçi Haber Ajansı ILNA'ya konuşan Tahran Tavuk ve Yumurtacılar Birliği Başkanı Nasır Nebipur, ülkede ortaya çıkan son kuş gribi vakaları nedeniyle yaklaşık 25 milyon kümes hayvanının itlaf edildiğini açıkladı.

Nebipur, "Yaklaşık 25 milyon tavuk, yani ülkedeki kümes hayvanlarının yüzde 40'ı halkın sağlığının korunması amacıyla itlaf edildi." dedi.

Kümes hayvanları arasında kuş gribinin yayıldığını aktaran Nebipur, bu durumun yumurta üretimini azalttığını dolayısıyla fiyatları da olumsuz etkilediğini ifade etti.

Kuş gribi nedeniyle milyonlarca kümes hayvanını itlaf etmek zorunda kalan ve yumurta üretiminde ciddi sorunlar yaşayan İran, Türkiye'den haftada yaklaşık 50 tır yumurta ihraç ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2003-2018 yıllarında dünya genelinde 454 kişinin ölümüne yol açan H5N1 olarak da bilinen kuş gribi, göçmen kuşlardan yerli kanatlılara onlardan da insanlara geçiyor.

AA


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