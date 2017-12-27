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İran’da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran’ın güneydoğusunda yer alan Kerman eyaletine bağlı Hucidek kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
 

İran’da 5,1 büyüklüğünde deprem
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hucidek kenti olan deprem yerel saatle 21.31’de meydana geldi.

AÇIKLAMA YAPILMADI


Depremin yerin 9 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.
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