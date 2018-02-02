İran'da başörtüsü zorunluluğunu protesto eden 29 kişi gözaltına alındı

BAŞÖRTÜSÜ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Senim Tanay

Mesih Alinejad tarafından ülkedeki zorunlu başörtüsü uygulamasına tepki olarak başlatılan kampanyaya iştirak ederek sosyal güvenliği tehdit ettikleri gerekçesiyle 29 kişi gözaltına alındı.Bir süredir yurt dışında yaşayan aktivist Masume Mesih Alinejad Kumi (41), yaklaşık bir yıl önce İran’daki başörtüsü zorunluluğunu protesto etmek için "Beyaz Çarşamba" adını verdiği bir kampanya başlatmıştı.İranlı bazı kadınlar söz konusu kampanyaya destek vermek için sosyal medya üzerinden beyaz renkteki başörtülerini çıkardıkları görüntülerin yer aldığı videolar paylaşıyor.Geçen aralık ayında İranlı bir kadının, başörtüsü zorunluluğunu protesto etmek için başkent Tahran’daki İnkılab Caddesi’nde düzenlediği tek kişilik eylemin ardından ülkede son günlerde "İnkılab Caddesi Kızı" olarak adlandırılan eylemler gerçekleştiriliyor.İran’da başörtüsü zorunluluğuna uymamanın 2 ay hapis veya 50 bin tümen (yaklaşık 12 dolar) para cezası bulunuyor. Hapis cezası pek uygulanmazken para cezasının kanunda belirtilenden yüksek alındığı öne sürülüyor.