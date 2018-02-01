İran’da başörtüsü zorunluluğunu protesto eden bir kişi gözaltına alındı

İran’da başörtüsü zorunluluğunu protesto eden bir kişinin gözaltına alındı

İran’da başörtüsü zorunluluğunu protesto eden bir kişi gözaltına alındı
İranlı İşçiler Haber Ajansı’na (ILNA) göre, basın mensuplarına konuşan Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi, başörtüsü zorunluluğunu protesto eden bir kişinin göz altına alındığını söyledi.

Konuyla ilgili soru üzerine Devletabadi, "Polisten edindiğim bilgiye göre, bir kişi gözaltına alındı ve İrşad Savcılığına gönderildi." dedi.

'SAVCILIK GÖREVİNİ YERİNE GETİRECEKTİR'


"İnkılab Caddesi Kızı" olarak bilinen eylemlerin devam etmesi halinde adli makamların nasıl bir yol izleyeceği sorusuna Devletabadi, "Savcılık görevini yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.

İran’ın başkenti Tahran’daki İnkılab Caddesi’nde geçen aralık ayında bir kadın, başörtüsünü çıkarıp bir sopanın ucunda sallayarak ülkedeki başörtüsü zorunluluğunu protesto etmişti.

"İnkılab Caddesi Kızı" olarak isimlendirilen Vida Muvahhid gözaltına alındıktan birkaç gün sonra serbest bırakılmıştı.

Son günlerde ülkede giderek yayıldığı gözlenen eylemi gerçekleştiren onlarca kadının görüntüleri sosyal medyada yer almıştı.

CEZASI 2 AY HAPİS


İran’da başörtüsü zorunluluğuna uymamanın 2 ay hapis veya 50 bin tümen (yaklaşık 12 dolar) para cezası bulunuyor. Hapis cezası pek uygulanmazken, para cezasının kanunda belirtilenden yüksek alındığı öne sürülüyor.


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