İran'da başörtüsünü çıkaran 29 kişi tutuklandı

İran'da, zorunlu başörtüsünü protesto etmek için eşarplarını çıkaran 29 kişinin tutuklandığı bildirildi

İran'da başörtüsünü çıkaran 29 kişi tutuklandı
Tahran polisi tarafından yapılan açıklamada, "Başörtüsünü çıkaran 29 kişi polis tarafından gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi" denildi. 
 
Söz konusu tutuklananlar için "aldatılmış kişiler" ifadesi kullanılan Tahran polisinin açıklamasında, protestocuların "Beyaz Çarşamba" adını verdikleri kampanya kapsamında başörtülerini çıkardıkları kaydedildi. 

İran'da başörtüsü protestosu dalga dalga yayılıyorİran'da başörtüsü protestosu dalga dalga yayılıyor

Başörtüsünün zorunlu olduğu İran'da, kurallara uymayanlar para veya hapisle cezalandırılabiliyor.

DHA


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