İran'da başörtüsünü çıkaran 29 kişi tutuklandı

İran'da başörtüsü protestosu dalga dalga yayılıyor

Nazlı Erdol

polisi tarafından yapılan açıklamada, "Başörtüsünü çıkaran 29 kişi polis tarafından gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi" denildi.Söz konusu tutuklananlar için "aldatılmış kişiler" ifadesi kullanılanpolisinin açıklamasında, protestocuların "Beyaz Çarşamba" adını verdikleri kampanya kapsamında başörtülerini çıkardıkları kaydedildi.Başörtüsünün zorunlu olduğu'da, kurallara uymayanlar para veya hapisle cezalandırılabiliyor.