İran'da başörtüsünü çıkaran 29 kişi tutuklandı

Tahran
polisi tarafından yapılan açıklamada, "Başörtüsünü çıkaran 29 kişi polis tarafından gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi" denildi.
Söz konusu tutuklananlar için "aldatılmış kişiler" ifadesi kullanılan Tahran
polisinin açıklamasında, protestocuların "Beyaz Çarşamba" adını verdikleri kampanya kapsamında başörtülerini çıkardıkları kaydedildi.
İran'da başörtüsü protestosu dalga dalga yayılıyor
Başörtüsünün zorunlu olduğu İran
'da, kurallara uymayanlar para veya hapisle cezalandırılabiliyor.
DHA
Nazlı Erdol