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  • İran'da çok sert Cuma hutbesi: Tel Aviv ve Hayfa yok edilecek!

İran'da çok sert Cuma hutbesi: Tel Aviv ve Hayfa yok edilecek!

İran'ın önde gelen vaizlerinden Ayetullah Ahmed Hatemi'nin İsrail'e yönelik sert sözler söyledi. Hatemi, İsrail'in İran'a karşı aptalca bir hamlede bulunması durumunda İran'ın Hayfa ve Tel Aviv'i yok edeceğini söyledi

11 Mayıs 2018, Cuma 14:26
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Din adamı Ayetullah Ahmed Hatemi, Cuma hutbesi sırasında İsrail'e yönelik çok sert açıklamalarda bulundu.
İran Uzmanlar Konseyi'nin en kıdemli üyelerinden biri olan Hatemi, Batı'nın baskısına rağmen ve İsrail'in aptalca bir şey yapması durumunda Tel Aviv ve Hayfa'yı yok edeceğini göstermesi için İran'ın askeri kapasitesini genişleteceğini söyledi.

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