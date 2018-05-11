Din adamı, Cuma hutbesi sırasında İsrail'e yönelik çok sert açıklamalarda bulundu.İran Uzmanlar Konseyi'nin en kıdemli üyelerinden biri olan Hatemi, Batı'nın baskısına rağmen ve İsrail'in aptalca bir şey yapması durumunda Tel Aviv ve Hayfa'yı yok edeceğini göstermesi için İran'ın askeri kapasitesini genişleteceğini söyledi.