İran'da çok sert Cuma hutbesi: Tel Aviv ve Hayfa yok edilecek!
İran'ın önde gelen vaizlerinden Ayetullah Ahmed Hatemi'nin İsrail'e yönelik sert sözler söyledi. Hatemi, İsrail'in İran'a karşı aptalca bir hamlede bulunması durumunda İran'ın Hayfa ve Tel Aviv'i yok edeceğini söyledi
İran Uzmanlar Konseyi'nin en kıdemli üyelerinden biri olan Hatemi, Batı'nın baskısına rağmen ve İsrail'in aptalca bir şey yapması durumunda Tel Aviv ve Hayfa'yı yok edeceğini göstermesi için İran'ın askeri kapasitesini genişleteceğini söyledi.