İran'da devrim gibi karar



'İSLAMİ REFERANSLARA GÖRE EĞİTİLECEK'

İran'da parti yapan 35 kişiye kırbaç cezası!

Mehmet Nuri Turan

İran'da 1979 yılındaki 'İslam Devrimi'nden bu yana uygulanan ve oldukça tepki çeken kadınlara yönelik İslami kıyafet zorunluluğunda yeni bir adım atıldı.İran'da yayın yapan ve reformculara yakınlığıyla bilinen Sharq gazetesinin haberine göre, Tahran Polis Şefi Hüseyin Rahimi, İslami kıyafet kurallarına uymayan kadınların artık polis merkezlerine götürülmeyeceğini ve haklarında soruşturma başlatılmayacağını söyledi.Başkent Tahran'da 100'den fazla merkez açtıklarını söyleyen Rahimi, kurallara uymayan kadınların tutuklanmak yerine açılan 'eğitim merkezleri'nde İslami referanslara göre "eğitileceğini" açıkladı. Öte yandan yasağı ihlal eden kadınlar hakkında ihlal tekrarı yapmaları halinde hukuki işlem yapılabileceği belirtiliyor.İran'da kadınlar rejimin İslami kıyafet zorunluluğuna çeşitli şekillerde tepki gösteriyor. Son olarak birçok İranlı kadın başörtüsü zorunluluğuna karşı saçlarını kazıtarak protesto düzenlemişti. İran'da son dönemde kadınların renkli ve gevşek bağlanmış eşarplar takmaya başlamasıyla birlikte yasağın uygulanması zorlaşmıştı.