İran'da düşen uçaktaki yolcuların cesetleri bulundu

Büşra Kamış

Pazar günü Tahran-Yasuj seferini gerçekleştirmek üzere havalanan Aseman Havayollarına ait ATR-72 model uçağın düşmesinin ardından bugün öğle saatlerinde enkazının bulunmasıyla arama kurtarma ekipleri olay yerine gönderilmişti. Profesyonel dağcılar başta olmak üzere arama ve kurtarma ekipleri enkazın bulunduğu yere vardı. Pazar gününden itibaren süren aramaların sonucunda bugün öğlen saatlerinde uçağın enkazına ulaşıldı. Şu ana kadar 30 ceset bulundu.Uçaklar ve helikopterler ile tespit edilen enkazın bulunduğu nokta Dena dağının 13 bin Fit yüksekliğinde yer alıyor. Hava durumu ve anı zamanda çığ tehlikesinden ötürü hava araçlarının yakınlaşamadığı bölgeye arama ve imdat ekipleri sevk edildi. Enkazın tespit edildiği noktaya varan arama ekibinin şu ana kadar 30 cesede ulaştığı, cesetlerden 15’inin kimliğinin teşhis edildiği bilgisi Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaleti Televizyonu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada yer alıyor. İsfihan eyaleti Devrim Muhafızları komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgenin hava durumu, kar yağışları ve söz konusu noktaya erişimin zor olmasından ötürü cesetlerin taşınması operasyonu kaç gün zaman alabilir.Öte yandan İsfihan Valisi Mehr Alizadeh de operasyonun Cuma gününe kadar uzayabileceğini, arama ve kurtarma ekiplerinin gece boyunca uçağın düştüğü bölgede kalacağını belirtti.Pazar günü Tahran’ın Mehrabad Havalimanından Yasuj Havalimanına gitmek üzere kalkış yapan ATR-72 model yolcu uçağı, kalkıştan 45 dakika sonra radarda kaybolmuştu. 65 yolcusu olan uçağın Dena dağlarında düştüğü haberi üzerine arama ve kurtarma ekipleri Semirom bölgesine sevk edilmişti.