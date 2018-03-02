İran'da futbol maçına gitmek isteyen 35 kadına polis engeli

Tahran'da İstiklal ve Persepolis takımları arasında oynanacak futbol maçına gitmek isteyen 35 kadın polis tarafından durduruldu

İran'da futbol maçına gitmek isteyen 35 kadına polis engeli
Maç boyunca "gözaltında tutulan" kadınlar, maç sonunda serbest bırakıldı. 35 kadın taraftarın maç için bileti vardı.

Maçı Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino ve İran Spor Bakanı Mesut Sultanifer tribünlerden izledi.

Yarı resmi ISNA haber ajansına konuşan İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Salman Samani'nin kadın taraftarların gözaltına alınmadığını, "uygun bir yere götürüldüklerini" söyledi.

Öte yandan bir gazetecinin Spor Bakanı Sultanifer'e "Kadınların futbol maçlarını tribünden izlemesine izin verilecek mi?" diye sorması üzerine televizyonlar canlı yayını kesti.

İran'da 1979'daki İslam Devrimi'yle kadınların futbol maçlarına gitmesi yasaklanmıştı.


İRAN'DA MAÇ İZLEMEK İSTEYEN KADINLAR ENGELLENDİ


Maç öncesi sosyal medyadan, maçın oynanacağı Azadi Stadyumu önünde kadınlara tribün yasağını protesto etmek için toplanma çağrıları yapılmıştı.

Kadın hakları savunucusu Masih Alinecad da kadınlara maça gitme çağrısı yaparak, "Umarım kadınlar stadyum dışında toplanır ve erkeklerden onlar olmadan stadyuma girmemelerini ister" demişti.

BBC Türkçe'nin haberine göre başka bir sosyal medya kullanıcısı ise FIFA Başkanı ve Spor Bakanı'nın da katılacağı maçın, "35 yıllık tabuyu yıkmak" için en doğru fırsat olduğunu yazmıştı.

Başka bir tweette ise stadyumun isminin Farsça'da özgürlük anlamına geldiğine dikkat çekilerek "Stadyumun ismini özgürlük koyuyorsunuz ama nüfusun yarısının içeri girişini yasaklıyorsunuz" dendi.


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