İran'da ilkokullarda İngilizce yasaklandı

'YÖNETMELİĞE AYKIRIDIR'

Son dakika! Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad tutuklandı iddiası yalanlandı



İRAN'DA NE OLUYOR?

İran'da neler oluyor? İran'daki protestoların perde arkası

Mehmet Nuri Turan

İran, dini lideri Ayetullah Ali Hamaney‘in erken yaşlarda yabancı dil öğrenmenin kültürel işgale neden olduğuna ilişkin ifadesinin ardından önemli bir karar aldı. Ülkede ilkokullarda İngilizce öğretimi yasaklandı.Konsey Başkanı Mehdi Navid-Adham, “Devlet ve özel okullarda resmi müfredat dahilinde İngilizce öğretilmesi kanunlara ve yönetmeliğe aykırıdır” ifadelerini kullandı.(İHA)İran'da işsizlik, yükselen enflasyon ve yolsuzluğa karşı başlayıp hükümet karşıtı gösterilere dönüşen eylemler ülke genelinde giderek yayılmış, çıkan olaylarda 29 kişi hayatını kaybetmişti.