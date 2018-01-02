SON DAKİKA

İran’da protestolar sürüyor

İran’ın Meşhed kentinde 28 Aralık’ta başlayan ve başkent Tahran’a da sıçrayan protestolar sürüyor

02 Ocak 2018, Salı 20:57
İran’da protestolar sürüyor
Ülke genelinde 29 kişi hayatını kaybederken, son 3 günde de 450 kişi gözaltına alındı. Ahwaz kentinde de onlarca kişi sokaklara döküldü. Eylemciler, “Onurlu İran”, “Destek” sloganları attı. Eyleme vatandaşların ilgi gösterdiği öğrenildi.
 

'DÜŞMANLAR ZARAR VERMEK İÇİN FIRSAT BEKLİYOR'


Öte yandan protestolara ilişkin İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney bugün açıklama gerçekleştirdi. Hamaney, "İran düşmanları her zaman İran milletine zarar vermek için bir fırsat bekliyor. Son günlerde gerçekleşen olaylarda İran düşmanları başta para, silah, siyaset olmak üzere ellerindeki tüm imkanları kullanarak İran İslam Cumhuriyetine sorun yaşatmaya çalışıyor" şeklinde açıklama yaptı.

Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran halkı sonunda vahşi İran rejimine karşı harekete geçti. Başkan Obama’nın çok aptalca verdiği para, teröre ve onların ceplerine gitti. İnsanların yemeği az, enflasyonu büyük, insan hakları da yok. ABD izliyor" paylaşımında bulundu.


 

OLAYIN GEÇMİŞİ


İran'da işsizlik, yükselen enflasyon ve yolsuzluğa karşı başlayıp hükümet karşıtı gösterilere dönüşen eylemler ülke genelinde giderek yayılmış, çıkan olaylarda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

1 Ocak'taki gösterilerde 1 polis ile 5 gösterici daha hayatını kaybetti.  İran'daki gösterilerde ölen kişi sayısı 29 oldu.

(İHA)

İran'da neler oluyor? İran'daki protestoların perde arkasıİran'da neler oluyor? İran'daki protestoların perde arkası
Son dakika İran'la ilgili Türkiye'den açıklamaSon dakika İran'la ilgili Türkiye'den açıklama
İranlı turistler ülkelerindeki olayları umursamadan Van'da gönüllerince eğlendi!İranlı turistler ülkelerindeki olayları umursamadan Van'da gönüllerince eğlendi!

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Irak Başbakanı İbadi: Memur maaşları petrol gelirlerinden ödenebilir

Irak Başbakanı İbadi: Memur maaşları petrol gelirlerinden ödenebilir
Genç kız, laf atan sürücüyü tekme tokat dövdü

Genç kız, laf atan sürücüyü tekme tokat dövdü
Anne, diş hekimi oğlundan eğitim masraflarını geri almak için açtığı davayı kazandı

Anne, diş hekimi oğlundan eğitim masraflarını geri almak için açtığı davayı kazandı
Logan Paul’un son videosuna büyük tepki! İşte yasaklanan video

Logan Paul’un son videosuna büyük tepki! İşte yasaklanan video
Kim Jong-un'dan 'En büyük füzenin imalatını Eylül'e kadar bitirin' talimatı

Kim Jong-un'dan 'En büyük füzenin imalatını Eylül'e kadar bitirin' talimatı
Irkçı paylaşımda bulunan Alman milletvekiline suç duyurusu

Irkçı paylaşımda bulunan Alman milletvekiline suç duyurusu
Almanya'da 100 gündür hükümet kurulamadı

Almanya'da 100 gündür hükümet kurulamadı
Göğsünü elleyen adamı bir temiz dövdü!

Göğsünü elleyen adamı bir temiz dövdü!
Cinsel tacizle suçlanan New York Şehir Balesi Genel Müdürü istifa etti

Cinsel tacizle suçlanan New York Şehir Balesi Genel Müdürü istifa etti
Nijerya'da Boko Haram'ın elindeki 700 rehine kurtarıldı

Nijerya'da Boko Haram'ın elindeki 700 rehine kurtarıldı
Fransa'da olaylı yılbaşı: 510 gözaltı

Fransa'da olaylı yılbaşı: 510 gözaltı