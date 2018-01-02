İran’da protestolar sürüyor

'DÜŞMANLAR ZARAR VERMEK İÇİN FIRSAT BEKLİYOR'

OLAYIN GEÇMİŞİ

İran'da neler oluyor? İran'daki protestoların perde arkası

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Mehmet Nuri Turan

Ülke genelinde 29 kişi hayatını kaybederken, son 3 günde de 450 kişi gözaltına alındı. Ahwaz kentinde de onlarca kişi sokaklara döküldü. Eylemciler, “Onurlu İran”, “Destek” sloganları attı. Eyleme vatandaşların ilgi gösterdiği öğrenildi.Öte yandan protestolara ilişkin İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney bugün açıklama gerçekleştirdi. Hamaney, "İran düşmanları her zaman İran milletine zarar vermek için bir fırsat bekliyor. Son günlerde gerçekleşen olaylarda İran düşmanları başta para, silah, siyaset olmak üzere ellerindeki tüm imkanları kullanarak İran İslam Cumhuriyetine sorun yaşatmaya çalışıyor" şeklinde açıklama yaptı.Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran halkı sonunda vahşi İran rejimine karşı harekete geçti. Başkan Obama’nın çok aptalca verdiği para, teröre ve onların ceplerine gitti. İnsanların yemeği az, enflasyonu büyük, insan hakları da yok. ABD izliyor" paylaşımında bulundu.İran'da işsizlik, yükselen enflasyon ve yolsuzluğa karşı başlayıp hükümet karşıtı gösterilere dönüşen eylemler ülke genelinde giderek yayılmış, çıkan olaylarda 12 kişi hayatını kaybetmişti.1 Ocak'taki gösterilerde 1 polis ile 5 gösterici daha hayatını kaybetti. İran'daki gösterilerde ölen kişi sayısı 29 oldu.(İHA)