İran'da şiddet devam ediyor

İran'ın İsfahan eyaletindeki rejim karşıtı gösterilerde 5 protestocu hayatını kaybetti . Akşam saatlerinde ise İsfahan eyaletine bağlı Necef Abad kentinde rejim karşıtı göstericilerin polisin üzerine ateş açması sonucu 1 polis ölmüş, 3 polis de yaralanmıştı

02 Ocak 2018, Salı 00:45
İran'da şiddet devam ediyor
İran Radyo ve Televizyon Kurumuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı'na (YJC) göre, Necef Abad kentinde bir göstericinin av tüfeğiyle emniyet güçlerine ateş açması sonucu 3 polis yaralandı. Yaralı polislerden biri daha sonra yaşamını yitirdi. 

Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin daveti olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemişti. Rejim muhalifi protesto eylemlerine dönüşen gösteriler ülkenin çeşitli kentlerinde sürüyor. 

İSFAHAN'DA 5 PROTESTOCU ÖLDÜ

İran’dan yayın yapan haber sitesi Asriran, İran’daki rejim karşıtı gösterilerde İsfahan eyaletine bağlı Kehderican ilçesi kaymakamlığına saldıran göstericilerden 5’inin öldürüldüğü duyurdu.

Öte yandan, muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Reca News haber sitesine göre, İsfahan eyaletine bağlı Necef Abad ilçesindeki gösterilerde ise 2 devrim muhafızı ve 2 gösterici olmak üzere, 4 kişi hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYA YASAKLARI DÜNYA GÜNDEMİNDE

İran'da sosyal medya kullanıcıları protesto fotoğrafları ve videoları paylaşarak gösterilerin devamı için çağrılar yapmaya devam ediyor.

Twitter'da #IranProtests (#İranProtestoEdiyor) etiketiyle binlerce mesaj paylaşılmış durumda. Farsça #ÜlkeGenelindeProtesto etiketi de en çok kullanılan etiketler arasında.

Hükümeti destekleyen sosyal medya kullanıcıları da Twitter'da aktif. Çok sayıda kullanıcı, ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan protestoların 'İran'ın düşmanları' tarafından kullanıldığını savunuyor.
 

OLAYIN GEÇMİŞİ


İran'da işsizlik, yükselen enflasyon ve yolsuzluğa karşı başlayıp hükümet karşıtı gösterilere dönüşen eylemler ülke genelinde giderek yayılmış, çıkan olaylarda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Bugünkü gösterilerde ise 1 polis ile 5 gösterici daha hayatını kaybetti. 
İran'daki gösterilerde ölen kişi sayısı 18 oldu.

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