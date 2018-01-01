İran'da şiddet devam ediyor

İSFAHAN'DA 5 PROTESTOCU ÖLDÜ

SOSYAL MEDYA YASAKLARI DÜNYA GÜNDEMİNDE

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ruhani protestolar hakkında ilk kez konuştu

Mine Bozkurt

İran Radyo ve Televizyon Kurumuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı'na (YJC) göre, Necef Abad kentinde bir göstericinin av tüfeğiyle emniyet güçlerine ateş açması sonucu 3 polis yaralandı. Yaralı polislerden biri daha sonra yaşamını yitirdi.Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin daveti olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemişti. Rejim muhalifi protesto eylemlerine dönüşen gösteriler ülkenin çeşitli kentlerinde sürüyor.İran’dan yayın yapan haber sitesi Asriran, İran’daki rejim karşıtı gösterilerde İsfahan eyaletine bağlı Kehderican ilçesi kaymakamlığına saldıran göstericilerden 5’inin öldürüldüğü duyurdu.Öte yandan, muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Reca News haber sitesine göre, İsfahan eyaletine bağlı Necef Abad ilçesindeki gösterilerde ise 2 devrim muhafızı ve 2 gösterici olmak üzere, 4 kişi hayatını kaybetti.İran'da sosyal medya kullanıcıları protesto fotoğrafları ve videoları paylaşarak gösterilerin devamı için çağrılar yapmaya devam ediyor.Twitter'da #IranProtests (#İranProtestoEdiyor) etiketiyle binlerce mesaj paylaşılmış durumda. Farsça #ÜlkeGenelindeProtesto etiketi de en çok kullanılan etiketler arasında.Hükümeti destekleyen sosyal medya kullanıcıları da Twitter'da aktif. Çok sayıda kullanıcı, ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan protestoların 'İran'ın düşmanları' tarafından kullanıldığını savunuyor.İran'da işsizlik, yükselen enflasyon ve yolsuzluğa karşı başlayıp hükümet karşıtı gösterilere dönüşen eylemler ülke genelinde giderek yayılmış, çıkan olaylarda 12 kişi hayatını kaybetmişti.Bugünkü gösterilerde ise 1 polis ile 5 gösterici daha hayatını kaybetti.İran'daki gösterilerde ölen kişi sayısı 18 oldu.