'nın haberine göre, İranlı milletvekili, ülkesininve'e ümit beslememesi gerektiğini söyledi.'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardındanve'in tepkisini eleştiren Yusufiyan, ''Hassas zamanlarda Rusya ve Çin üzerine hesap yapamayız. ABD'nin anlaşmadan ayrıldığı gece biz Ruslardan destek beklerken Türkiye onlardan önce davranarak İran'a destek verdi.'' ifadelerini kullandı.Avrupa ülkelerinin de ABD'den bağımsız politika üretemediğini söyleyen İranlı milletvekili, ülkesinin anlaşmaya rağmen Avrupa ülkeleriyle yaşadığı bankacılık sorunlarının çözülemediğini sözlerine ekledi.