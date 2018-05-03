İran'dan nükleer anlaşma açıklaması

 İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceklerini belirtti

İran'dan nükleer anlaşma açıklaması
Bakan Zarif, Youtube üzerinden bir video yayınlayarak, 12 Mayıs'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın vereceği kararla kaderi belirlenecek nükleer anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

Anlaşmanın BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalandığını hatırlatan Zarif, "ABD de yaptırımları kaldırmak ve İran'la ticareti kolaylaştırmakla yükümlü kılınmıştı. Bu anlaşmanın tüm taraflar üzerinde bağlayıcı olduğunu BM Güvenlik Konseyi'nin üyeleri tarafından da onaylandı." ifadelerini kullandı.

Zarif, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), İran'ın anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini 11 kez teyit ettiğini söyleyerek, "Buna karşılık ABD, özellikle de İran'la ticaret yapan diğer ülkelere zorbaca baskı yaparak anlaşmayı sürekli olarak ihlal etti." diye konuştu.


"GÜVENLİĞİMİZİ BAŞKASINA TESLİM ETMEYECEĞİZ"


İran Dışişleri Bakanı ayrıca, ABD Başkanı Trump'ı nükleer anlaşmada tutmak için bazı Avrupa ülkeleri tarafından dile getirilen İran'ın savunma kapasitesi ve bölgesel nüfuzunun müzakereye açılması önerisinin de kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Zarif, "Bir kez daha şunu açıklığa kavuşturalım. Ne güvenliğimizi başkalarına teslim edeceğiz, ne iyi niyetle uyguladığımız anlaşmayı yeniden müzakere edeceğiz, ne de ona bir şey ekleyeceğiz." dedi.

İran'la yapılan anlaşmadan çekilme niyetini defalarca dile getiren ABD Başkanı Trump, bu konuda son kararını 12 Mayıs'ta ilan edeceğini açıklamıştı. Buna karşılık anlaşmaya imza atan ülkelerden Fransa, İran'la anlaşmaya sadık kalınması gerektiğini ya da yeni bir nükleer anlaşma yapılabileceğini kaydediyor.

AA


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