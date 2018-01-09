İran'dan sonra Tunus da karıştı



TUNUS BAŞBAKANI'NDAN SÜKUNET ÇAĞRISI

Serap Belovacıklı

Tunus'un bazı kentlerinde yeni fiyat artışlarına tepki amacıyla gösteriler düzenlendi. Ülkenin 10'dan farklı noktasında binlerce kişinin sokaklara döküldüğü protestol gösterilerinde 1 kişi hayatını kaybetti.İçişleri Bakanlığı 44 kişinin gösteriler sırasında silah taşıdıkları ve hükümet binalarını ateşe vermeye çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu."Kalkınma ve fiyat artışlarının durdurulması" talebinde bulunan Kassarin kentindeki çok sayıda gösterici lastik yakarak kentteki ana yolları trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkente 150 kilometre mesafedeki Kayravan'da da göstericiler Silyane yolunu trafiğe kapattı, bazı gençler lastik yaktı ve araçlara taş attı.El-Mehdiye ilinde Meluliş bölgesinde başlayan gösterilerde bazı ilçeler arasındaki bağlantı yolları trafiğe kapatıldı. Göstericiler hükümete, iş için kaynak sağlama, bölgenin kalkındırılması ve fiyat artışlarının yeniden gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.Yerel basında ise Kafsa ilinin El-Kıtar bölgesinde bazı göstericilerin ulusal güvenlik merkezine saldırarak yağmaladığı bilgisi paylaşıldı.Başkent Tunus'un batısındaki Et-Tadamun Mahallesi'ne bağlı İbn Haldun Caddesi'nde toplanan yüzlerce genç de çöp konteynerleri ile lastikleri ateşe verdi. Güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz kullanarak bu kişileri dağıtmaya çalıştı.Öte yandan, Tunus İçişleri Bakanlığı, yerel basında "Tuburiyye kentinde, güvenlik güçlerinin araçla çarptığı bir göstericinin öldüğü" yönündeki haberleri yalanladı. Bakanlığın internet sitesindeki açıklamada, söz konusu kişinin nefes darlığı sebebiyle acil servise kaldırıldığı, daha sonra başkentteki Er-Rabıta Hastanesine nakledildiği ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, vücudunda herhangi bir çarpma belirtisine rastlanmadığı belirtildi.Ekonomik zorluklara karşı başlayan protestolara ilişkin Tunus Başbakanı Yusuf Chahed'den sükunet çağrısı geldi.Chahed ekonomik zorlukların biteceği sözü verirken, "Halk, şu anki durumun olağandışı olduğunu ve ülkenin bazı zorlukları olduğunu anlamalı. Ancak 2018 Tunuslular için son zor yıl olacak" ifadelerini kullandı.Ana muhalefet partisi ise 2018 bütçesi düşene kadar gösterilerin süreceğini belirtti. Bütçeyi 'adaletsiz' olarak niteleyen ana muhalefet lideri Hamma Hammami, "Bugün koordineli hareket etmek için muhalefet partileriyle bir toplantı yapacağız. Ancak sokakta kalacağız ve adaletsiz finansal yasa geçersiz olana kadar gösterilerin temposunu arttıracağız." ifadelerini kullandı.Parlamentoda kabul edilen 2018 Bütçe Kanunu çerçevesinde, bütçedeki açığı azaltmak amacıyla akaryakıt, telekomünikasyon, internet ve kozmetik ürünlerine ek vergi uygulanması kararlaştırılmıştı.Başbakan Yusuf Şahid, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ek vergilerin devletin sübvansiyon sağladığı temel ihtiyaç ürünlerine değil, ithal edilen lüks tüketim mallarına getirildiğini söylemişti.