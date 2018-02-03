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İran'dan Türkiye açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, "Türkiye ile ilişkilerimiz önceki yıllara göre daha iyi bir seviyeye geldi. Geçen yıllardaki yanlış anlaşılmalar azaltıldı. Hâlihazırda Türkiye ile çok yakın ilişkilere sahibiz." dedi.

İran'dan Türkiye açıklaması
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Türkiye ve İran ilişkilerine dair, "Hâlihazırda Türkiye ile çok yakın ilişkilere sahibiz." ifadelerini kullandı.

Kasımi, İran'ın Tesnim Haber Ajansında yer alan açıklamasında, ülkesinin Türkiye ve bölge devletleriyle ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamasında bölge devletlerinden Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Pakistan, Afganistan ve Kafkasya'daki ülkelerle ilişkilerine değinen Kasımi, gelinen aşamada önemli ilerlemelerin kaydedildiğini belirtti.


"YANLIŞ ANLAŞILMALAR AZALTILDI"


Türkiye ile de yakın diyalog içinde olduklarına vurgu yapan Kasımi, şunları kaydetti:

"Türkiye ile ilişkilerimiz önceki yıllara göre daha iyi bir seviyeye geldi. Geçen yıllardaki yanlış anlaşılmalar azaltıldı. Hâlihazırda Türkiye ile çok yakın ilişkilere sahibiz."

Kasımi, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmelerle ilgili olarak da DEAŞ'ın buralarda etkisiz hale getirilmesinin çok önemli olduğuna işaret etti.

Körfez ülkelerinden Umman, Kuveyt ve Katar ile de yakın ilişkileri bulunduğunu ifade eden Kasimi, bölgede yalnızca Suudi Arabistan ile sorun yaşadıklarını sözlerine ekledi.


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