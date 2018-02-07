İran devlet televizyonundan skandal Türkiye yayını

İran'ın devlet televizyonunda "Türk ordusunun Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığı" yönünde yalan haber yayınlandı

07 Şubat 2018, Çarşamba 21:12
İran devlet televizyonundan skandal Türkiye yayını
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin İran devlet televizyonunda yayınlanan haberde herhangi bir delile dayanmadan "Türk ordusunun Afrin'de kimyasal silah kullandığı" iddia edildi.
 

PJAK SALDIRILARINDA ÇOK SAYIDA ASKER ÖLMÜŞTÜ


Devlet televizyonunun internet sitesi IRIB, iddiayı yine devlete bağlı Arapça yayın yapan El Alem'e dayandırarak yayınladı ancak söz konusu kanalda böyle bir iddiaya yer verilmediği görüldü.

Kurumun, terör örgütü PYD/PKK kaynaklarına dayanarak böyle bir iddiayı ortaya attığı değerlendirmesi yapılıyor.

Terör örgütü PKK'nın İran'daki kolu PJAK'ın geçen yıllarda bu ülkedeki güvenlik güçleriyle girdiği çatışmalarda çok sayıda İran askeri öldürülmüştü. 

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Tayvan’da bir deprem daha

Tayvan’da bir deprem daha
Bulgaristan’da çifte vatandaşlık tartışması

Bulgaristan’da çifte vatandaşlık tartışması
Kış Olimpiyatları’ndan dağıtılan 110 bin prezervatif kısa sürede tükendi

Kış Olimpiyatları’ndan dağıtılan 110 bin prezervatif kısa sürede tükendi
Güneydoğu Asya'da yeni bir dil keşfedildi

Güneydoğu Asya'da yeni bir dil keşfedildi
Almanya'daki yeni koalisyon: Türkiye ile yeni fasıl açılmasın

Almanya'daki yeni koalisyon: Türkiye ile yeni fasıl açılmasın
Brezilya’da köle gibi çalıştırılan binlerce kişi kurtarıldı

Brezilya’da köle gibi çalıştırılan binlerce kişi kurtarıldı
Rusya ve Suriye'nin bombardımanında 25 sivil öldü

Rusya ve Suriye'nin bombardımanında 25 sivil öldü
Doğu Guta'da 41 günde en az 416 sivil öldürüldü

Doğu Guta'da 41 günde en az 416 sivil öldürüldü
Kuzey Koreli diplomatlar Moskova'da!

Kuzey Koreli diplomatlar Moskova'da!
Almanya, İdlib ile Doğu Guta'ya saldırıları kınadı

Almanya, İdlib ile Doğu Guta'ya saldırıları kınadı
ABD Başkanı Pence: Yakında Kuzey Kore'ye yönelik en sert yaptırımları açıklayacağız

ABD Başkanı Pence: Yakında Kuzey Kore'ye yönelik en sert yaptırımları açıklayacağız