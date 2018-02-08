İran ile Güney Kore arasında 'akıllı telefon' krizi

Kış olimpiyatlarına katılacak tüm sporculara akıllı telefon hediye edeceğini açıklayan Güney Koreli şirketin, ABD yaptırımları gerekçesiyle İran ve Kuzey Koreli sporcuları bunun dışında tutması İran'da boykot çağrılarına neden oldu

İran ile Güney Kore arasında 'akıllı telefon' krizi
Güney Koreli elektronik ve akıllı cihaz üreticisi şirketin, ülkede yapılacak 2018 Kış Olimpiyatları'nda ABD yaptırımları gerekçesiyle İran ve Kuzey Koreliler dışında organizasyona katılacak tüm sporculara telefon hediye edeceğini açıklaması Tahran yönetiminin tepkisine neden oldu.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, Güney Koreli şirket, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile oyunlara katılan tüm ülke sporcuları ve yetkililerine Samsung Galaxy Note 8 model akıllı telefon hediye ederek, organizasyonda her anı belgelemelerini ve dünyayla paylaşmalarını sağlamak istedi.

Şirket, Kuzey Kore ve İranlı sporculara ise telefon vermeyeceğini açıklayınca Tahran yönetiminin tepkisini çekti.

İran resmi ajansı IRNA'da Güney Koreli şirketin kararı "ahlak dışı" olarak nitelenirken, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in de Güney Koreli yetkililere tepki gösterdiği ve boykot tehdidinde bulunduğu öne sürüldü.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Samsung şirketi özür dilemediği sürece bu meselenin İran ve Samsung şirketi arasındaki ticari ilişkilere büyük etkisi olacaktır." dedi.

İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'ya konuşan Meclis Ekonomi Komisyonu Üyesi Ali Ekber Kerimi ise konu hakkında halka boykot çağrısı yaptı. Kerimi, "Halk, Samsung ürünlerine karşı boykot uygulamak için kampanya başlatabilir." ifadesini kullandı.

Güney Koreli şirket, 4 bin adet akıllı telefonu tüm sporculara ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi yetkililerine sunacağını duyurmuş, ancak ABD'nin yaptırımlar listesinde olan Kuzey Kore'nin ve İran'ın sporcularına telefon verilmeyeceği açıklanmıştı.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinin ev sahipliği yapacağı 2018 Kış Olimpiyatları 9-25 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kadın polisin porno film görüntüleri ortaya çıkınca işinden oldu

Kadın polisin porno film görüntüleri ortaya çıkınca işinden oldu
Avrupa ülkesinde 'bozkurt işareti' yapan liderin oyları hızla artıyor

Avrupa ülkesinde 'bozkurt işareti' yapan liderin oyları hızla artıyor
Meksika'da başsız 5 ceset cenaze evinin önüne bırakıldı

Meksika'da başsız 5 ceset cenaze evinin önüne bırakıldı
Endonezya’da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya’da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Uganda'daki kabilenin yasaklanan kadın sünneti töreni yeniden yapılmaya başlandı

Uganda'daki kabilenin yasaklanan kadın sünneti töreni yeniden yapılmaya başlandı
PYD/PKK'ya katılan İngiliz terörden yargılanacak

PYD/PKK'ya katılan İngiliz terörden yargılanacak
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Korsikalıların resmi dil talebini reddetti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Korsikalıların resmi dil talebini reddetti
DEAŞ ilk kez kadın teröristlerle ilgili bir video yayımladı

DEAŞ ilk kez kadın teröristlerle ilgili bir video yayımladı
Donald Trump rüzgarın azizliğine uğradı

Donald Trump rüzgarın azizliğine uğradı
Türkiye'den vizesiz Avrupa için flaş öneri

Türkiye'den vizesiz Avrupa için flaş öneri
Azerbaycan'da İlham Aliyev cumhurbaşkanlığına aday oldu

Azerbaycan'da İlham Aliyev cumhurbaşkanlığına aday oldu