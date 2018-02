İran'ın gizli Afrin planı! Arka planda yine Kasım Süleymani var

ESAD NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?



ÖSO TEL RIFAT'A İLERLER VE KONTROL ALTINA ALIRSA…



TAHRAN'DAN HABERSİZ ADIM ATMIYORLAR



İRAN'IN ORTADOĞU'DAKİ GÖLGESİ DEVREDE

Serap Belovacıklı

Suriye rejiminin Afrin'e Şii milis gönderme hamlesinin arkasında İran'ın da gizli hesapları olduğu belirtiliyor. Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Tel Rifat'ı alarak Nubul-Zehra bölgesini kuşatma ihtimaline karşı Afrin'e Şii milislerin gönderilmeye çalışıldığı, İran'ın bu hamleyle ÖSO'nun işini zorlaştırmak istediği ve Afrin'de bulunan Şii Kürtlere ulaşarak yeni harekat alanına kavuşmak için hesap yaptığı ifade ediliyor.PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı sürerken Suriye rejiminin Afrin'e gireceğine dair haberler, "Esad ne yapmaya çalışıyor?" sorusunu akıllara getirdi. Güvenilir kaynaklar, Esad'ın kendisinin Afrin'e giremeyeceğini, propaganda yaparak denkleme girmeye çalıştığını, Afrin'e gönderilenlerin de Şii milisler ve PKK/ PYD-YPG'li teröristler olduğuna dikkat çekiliyor.Bölgedeki kaynaklara göre Afrin'e girmeye çalışan teröristlerle ilgili İran'ın geri plandaki rolü gözden kaçırılıyor. Kaynaklar, İran'ın Afrin'e yönelik harekattan rahatsız olduğunu, bunun nedeninin de Nubul-Zehra bölgesindeki İran varlığından kaynaklandığını belirtiyor. İran'ın Nubul-Zehra'yı adeta üs haline getirdiği, İran Devrim Muhafızları'nın bile bizzat orada olduğu iddia ediliyor.ÖSO Afrin'i terörden temizleyip Tel Rifat'a ilerler ve orayı da kontrol altına alırsa, Nubul-Zehra'daki Şii milislerle komşu olacak. ÖSO ile İran kontrolündeki Şii milislerin çatışma ihtimalinin yüksek olduğu kaydediliyor. Buna karşı önlem geliştirmek isteyen İran'ın Afrin'deki PKK/PYD-YPG terör örgütüne el altından destek verilmesine göz yumduğu ifade ediliyor.Afrin'e girmeye çalışırken Türkiye tarafından güzergâhlarına ateş açılan Şii milislerin İran'ın kontrolünde hareket ettiği, bölgede Şam rejimine bağlı Şehibbaların bile İran'dan habersiz adım atamadığına dikkat çekiliyor. İran'ın Sincar'daki PKK 'lılara Suriye-Irak arasındaki bağlantıyı sağlayan El-Rabia Sınır Kapısı üzerinden geçiş imkanları da sağladığı, örgütle farklı noktalarda gizli ittifak içinde olunduğu bildiriliyor.Bütün bu adımlarda İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin adı geçiyor. İran'ın Ortadoğu'daki gölgesi olarak adlandırılan Süleymani ülkesinin bölge politikalarını belirliyor.ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin belgelerine göre Kasım Süleymani, İran’ın Irak’taki her türlü politikasını formüle eden ve hayata geçiren kişiydi. Kasım Süleymani arada hiçbir kişi ya da birim olmadan, doğrudan doğruya İran devlet örgütlenmesinin en tepesinde bulunan dini lider Hamaney’e bağlıydı.Süleymanı için 'ortadoğuyu parmağında çeviren adam' tanımlaması yapılıyor. ABD'li yetkililerd ve onu tanıyanların yorumları da hayli ilginç. The Guardian’a konuşan kıdemli bir Amerikalı yetkili, Süleymani’yi tanımlarken “Acımasızlığı ve etkisi herkesi dehşete düşürür. O hem her yerdedir hem hiçbir yerde değildir” ifadelerini kullanıyor. 2004’ten 2009’a kadar Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan Muvaffak Ruba, “O koşulsuz bir biçimde Irak’taki en güçlü adam. Ondan habersiz Irak’ta hiçbir şey olmaz” diye konuşuyor.