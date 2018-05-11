, bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Siyonist rejimin Suriye topraklarına yönelik temelsiz bahanelere dayanan saldırıları, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olup tüm uluslararası yasalara, yönetmeliklere ve standartlara aykırıdır. "ifadelerine yer verdi.Kasımi açıklamasında, İsrail'in saldırıları karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmasının İsrail'i saldırganlığa teşvik ettiğini kaydetti.ordusu çarşamba akşamı geç saatlerdegüçlerinin'den İsrail'e doğru yaklaşık 20 roket attığı iddiasıyla Suriye'de İran güçlerinin konuşlu olduğu 26 noktayı, füze ve topçu saldırısıyla vurduğunu duyurmuştu. İran ise Suriye'deki güçlerinin "İsrail'e roket saldırısı düzenlediği" iddialarını yalanlamıştı.AA