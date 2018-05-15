İran: İsrail savaş suçlusu olarak yargılansın

İran: İsrail savaş suçlusu olarak yargılansın İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de olaya yazılı açıklamayla tepki göstererek İsrail’in savaş suçlusu olarak uluslararası mahkemelerde yargılanması çağrısında bulundu