İran karıştı!

İran'da işsizlik, yükselen enflasyon ve yolsuzluğa karşı başlayıp hükümet karşıtı gösterilere dönüşen eylemler üçüncü gününe girdi. 2009 yılında rejim destekçilerinin düzenlediği gösterileri anma amacıyla yüzlerce kişi de İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e destek için sokaklara çıktı

31 Aralık 2017, Pazar 00:44
İran karıştı!
İran'da muhaliflerin ardından rejim taraftarları sokağa çıktı. Önceki günlerde rejim karşıtlarının yaptığı eylemler pek çok şehire yayılmış, sert çatışmalar yaşanmıştı.

İran'da ekonomik taleplerle başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler üçüncü gününde ülke geneline yayıldı.



Bölge muhabirleri bunun 2009'dan bu yana en büyük protesto dalgası olduğunu söylüyor. Gösterilerin ardından ABD Başkanı Trump'tan açıklama gelmişti.

Üç gündür süren hükümet karşıtı gösteriler hakkında açıklama yapan ABD, 'İran'ın bu hükümet karşıtı gösterilere nasıl yanıt vereceğini tüm dünyanın izlediğini' ifade etti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İranlıların 'rejimin yolsuzluklarından, ülkenin servetinin terörizme mali kaynak sağlama amaçlı kullanılmasından bıktıkları' belirtildi.


GÖSTERİLER YAPILDI


Büyük kalabalıklar meydanlara inerek Tahran yönetimine destek göstersi yaptı. Tahran yönetimi halktan protestocuların yaptığı 'illegal' gösterilerden uzak durması istedi.

Muhalifler, 12 şehirde birden gösteri olduğunu söylüyor. Meşhed'in yanı yanı sıra kuzeydeki Tebriz, Raşt, batıda İsfahan, Hamadan ve Irak sınırındaki Kirmanşah protestoların diğer adreslerinden bazıları. Bazı kentlerde akşam saatlerinde de gösteri yapıldı.


GÖSTERİCİLER VALİLİĞİ ELE GEÇİRDİ


İran’da ekonomik kriz gösterilerinin hükümet karşıtı gösterilere dönüşmesinin ardından Arak Valiliği göstericiler tarafından ele geçirildi. İran’da ekonomik kriz için devam eden protesto gösterileri hükümet karşıtı gösterilere dönüştü. Göstericiler Arak Valiliğini ele geçirdi.




Ayrıca göstericiler Hüramabad şehrinde belediye binasını yaktı. Ülke genelinde internet bağlantısının rejim güçlerince kesildiği belirtiliyor.
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