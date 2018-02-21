İran, Katar'a ait balıkçı teknelerini durdurdu

Nazlı Erdol

karasularında avlanan 2 Katar balıkçı teknesinin güvenlik güçleri tarafından durdurulduğu ve 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Hürmüzgan eyaleti Sınır Komutanı Ali Asgar Hurremrevi, eyalete bağlı Parsiyan ilçesi sahilinde avlanan Katarlı 2 balıkçı teknesinin güvenlik güçleri tarafından durdurulduğunu ve 10 kişinin gözaltına alındığını söyledi.Teknelerde toplamda 400 kilogram balık bulunduğunu dile getiren Hurremrevi, gözaltına alınan kişilerin adli makamlara teslim edildiğini kaydetti.