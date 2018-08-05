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İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısına tutuklama

İran Merkez Bankası Döviz Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmed Irakçi, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı

05 Ağustos 2018, Pazar 23:24
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İran Merkez Bankası Döviz Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmed Irakçi'nin tutuklandığı bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'nın haberine göre, İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsin Ejei, İran Merkez Bankası Döviz Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmed Irakçi'nin tutuklandığını, 3 kişi hakkında da yolsuzluk suçlamasından işlem yapılacağını belirtti.

GÖREVDEN ALINMIŞTI

Ejei, dolar kuru üzerinden yolsuzluğa karıştığı iddia edilen 6 kişinin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandığını aktardı.

Ahmed Irakçi yolsuzluğa karıştığı ileri sürülerek dün görevden alınmıştı.

AA

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