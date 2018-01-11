İran savaş gemisi dalgakırana çarptı

İran’dan yayın yapan Gil Nigah haber sitesine göre, "Demavend" adlı savaş gemisi, Hazar Denizi’ndeki Enzeli Limanı’nda dalgakırana çarpma sonucu hasar gördü.
6 KİŞİ DENİZE DÜŞTÜ
Ülkenin en büyük savaş gemilerinden Demavend’de 18 personelin bulunduğu, kaza sırasında 6 kişinin denize düştüğü belirtildi.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yerel kaynaklara göre denize düşen 6 kişiden 4’ü kurtarılırken 2’sini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
2013 yılında denize indirilen savaş gemisinin 100 metre uzunluğunda ve bin 300 ton ağırlığında olduğu belirtiliyor.
Mine Bozkurt