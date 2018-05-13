İran Uzmanlar Meclisi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den "İran Lideri Ali Hamaney'in nükleer anlaşmayla ilgili açıkladığı kırmızı çizgilere riayet etmediği için halktan özür dilemesini" istedi.

Uzmanlar Meclisine ait "majlesekhobregan" adlı haber sitesinde yayımlanan Uzmanlar Meclisi Başkanı Ahmed Cenneti imzalı yazılı açıklamada, "İran Lideri (Hamaney) nükleer müzakerelere karşıydı. Sözü edilen anlaşmada P5+1 ülkelerinden gerekli garantiler alınmadı." denildi.

Hamaney'in defalarca "görüşmelerden umutlu olmadığını" bildirdiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu anlaşmada İran Lideri'nin kırmızı çizgilerine riayet edilmemiştir. Ruhani, anlaşmadan doğan zararları şeffaf bir şekilde açıklamalı ve İran halkından özür dilemelidir."

İran anayasasına göre, din adamından oluşan 88 sandalyeli Uzmanlar Meclisi, Velayet-i Fakih olarak kabul edilen ülke liderini seçmek ve denetlemekle görevli.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta ülkesinin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı aldığını duyurmuştu.