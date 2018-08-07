ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a yönelik ambargoları ihlal edenlere yaptırım uygulanmasını sağlayacak yeni bir başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından Avrupalı ülkeler, İran’la ticarete devam edeceklerini açıkladı.

ABD’nin İran’la 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşmayı tek taraflı olarak iptal etmesinin ardından Avrupalı ülkeler, İran’la ticarete devam edeceklerini açıkladı.

'İRAN İLE TİCARET YAPAN FİRMALARIN ARKASINDAYIZ'

Avrupa Birliği (AB), Fransa, İngiltere ve Almanya tarafından yapılan ortak açıklamada, İran’a yaptırım uygulamayacaklarını belirterek, "İran ile ticaret yapan Avrupalı firmaların arkasındayız" ifadeleri kullanıldı. Ortak açıklamada bulunmalarına rağmen batılı firmalar ise İran’la olan ilişkilerini durdurmaya devam ediyor.

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Yaptırımların ilk bölümünü oluşturan İran’ın dolar alımı, altın ticareti, değerli metaller ticareti ve otomotiv sektöründe İran’da faaliyet gösteren şirketler, ABD’nin yaptırım kararının ardından yatırımlarını durdurduklarını açıkladı.

İran otomobil sektörünün lider kuruluşlarından Fransız PSA (Peugeot Citroen Grubu), haziran ayında bu ülkedeki yatırımlarını askıya aldığını duyururken, Alman otomobil üreticilerinden Daimler firması Mercedes-Benz kamyonları için İran’la anlaşması bulunmasına rağmen ABD’deki yatırımlarının etkilenmemesi için İran’la olan anlaşmasını askıya alması bekleniyor.

Alman Siemens, Fransız Total, Air Liquide, Airbus ve CMA CGM, Danimarkalı A.P Moller-Maersk, İtalyan gemi şirketi Fincantieri, Ferrovie dello Stato, İsviçreli Stadler Rail, British Airways ve Lufthansa’nın ABD’ye sefer düzenlemeye devam edebilmek için muhtemelen İran’ın Tahran şehrine yaptıkları seferleri iptal etmek zorunda kalacağı bekleniyor.

İHA