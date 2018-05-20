İran'da 700 kişi mantardan zehirlendi: 8 ölü

İran'da zehirli mantar yiyen 8 kişi hayatını kaybetti. Zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvuran 700 kişiden 190'ının tedavisi devam ediyor

20 Mayıs 2018, Pazar 11:09 Son Güncelleme: 20 Mayıs 2018, Pazar 11:17
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İran basınına göre ülkenin batı bölgelerinde yüzlerce kişi zehirli mantardan etkilendi.  NTV'nin haberine göre; hastaneye kaldırılanlar arasında karaciğer nakline ihtiyaç duyulan vakaların da olduğu belirtiliyor. 

8 kişinin öldüğü olayda yaklaşık 50 hastanın durumu kritik. 

İran Sağlık Bakanlığı, vatandaşları bilmedikleri mantarları yememeleri ve sokak satıcılarından mantar almamaları konusunda uyardı.

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