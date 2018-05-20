İran basınına göre ülkenin batı bölgelerinde yüzlerce kişi zehirli mantardan etkilendi. NTV'nin haberine göre; hastaneye kaldırılanlar arasında karaciğer nakline ihtiyaç duyulan vakaların da olduğu belirtiliyor.

8 kişinin öldüğü olayda yaklaşık 50 hastanın durumu kritik.

İran Sağlık Bakanlığı, vatandaşları bilmedikleri mantarları yememeleri ve sokak satıcılarından mantar almamaları konusunda uyardı.