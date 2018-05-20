İran'da 700 kişi mantardan zehirlendi: 8 ölü
İran'da zehirli mantar yiyen 8 kişi hayatını kaybetti. Zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvuran 700 kişiden 190'ının tedavisi devam ediyor
İran basınına göre ülkenin batı bölgelerinde yüzlerce kişi zehirli mantardan etkilendi. NTV'nin haberine göre; hastaneye kaldırılanlar arasında karaciğer nakline ihtiyaç duyulan vakaların da olduğu belirtiliyor.
8 kişinin öldüğü olayda yaklaşık 50 hastanın durumu kritik.
İran Sağlık Bakanlığı, vatandaşları bilmedikleri mantarları yememeleri ve sokak satıcılarından mantar almamaları konusunda uyardı.