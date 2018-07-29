İran'da dolar rekoru kırdı!

İran'da serbest piyasada 1 doların yerel para birimi olan 10 bin tümeni geçtiği belirtildi

29 Temmuz 2018, Pazar 14:58 Son Güncelleme: 29 Temmuz 2018, Pazar 15:01
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İran'da son bir kaç aydır yükselişi durdurulamayan dolar serbest piyasada 10 bin 700 tümen civarında işlem görüyor. 

Euro'nun12 bin 650 tümen olduğu ülkede, 1 Türk lirası da 2 bin 250 tümenden işlem görüyor. 

İran'da doların kısa süre içinde 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine kadar yükselmesi üzerine Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, nisan ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararını almış ve serbest piyasada alım-satımı yasaklamıştı. 

AA

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