İran'ın orta kesimindeki İsfahan kentinde ekonomik sorunları protesto gösterileri 2'nci gününde devam etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsfahan kentindeki "pahalılık ve döviz kurunun yükselmesini" protesto gösterilerine yüzlerce İranlı katıldı.

Bazı esnaf ve kamyoncuların da destek verdiği eylemde rejim aleyhine sloganlar atan ve lastik yakan göstericilere, polis tomalar ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kamyoncuların kontak kapatmaları nedeniyle bazı bölgelerde petrol sıkıntısı yaşandı.

Dün İsfahan'da başlayan gösteriler Kereç kentine sıçramıştı.

İRAN'DAKİ EKONOMİK KRİZ

İran'ın Meşhed kentinde aralık ayında ekonomik sorunlar sebebiyle başlayan, ardından İsfahan'ın da aralarında bulunduğu birçok kente yayılan gösterilerde 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede doların hızla yükselişe geçmesi üzerine geçen ay başkent Tahran'ın en önemli alışveriş merkezlerinden "Büyük Çarşı" esnafı da ekonomik gidişatı gerekçe göstererek kepenklerini kapatmış, bu durum ülkede yeni protesto gösterilerinin başlamasına neden olmuştu.

Hükümetin ekonomi alanında aldığı tedbirler doların ateşini düşürmediği gibi piyasada yaşanan krizin boyutlarını daha da arttırdı. Serbest piyasada dolar 10 bin tümen seviyesini geçti.

Döviz kurundaki ani artış halkın alım gücünü düşürürken, iş yerlerinin üst üste kapandığı ve işsizliğin giderek arttığı İran'da sosyal medya üzerinden "genel grev ve protesto" çağrıları yapılıyor.