İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin batı bölgelerindeki zehirli yabani mantar yiyen 800'den fazla insanın zehirlediği ve hayatını kaybedenlerin sayısının ise 11'e ulaştığı bildirdi. Hastalanan 200’den fazla kişinin hastanelere kaldırıldığı belirten yetkili, mantar zehirlenmesinin tedavisinin olmadığını hastaların karaciğer nakline ihtiyacı olduğunu ifade etti.

İran'ın Kermanşah, Lorestan, Zanjan, Batı Azerbaycan, Kohgiluye ve Boyer-Ahmad ve Kazvin eyaletlerindeki 800'den fazla insanın dağlık bölgelerde özellikle bahar yağmurlarından sonra çıkan zehirli mantarları yiyerek zehirlendiği belirtildi. Yetkililer, zehirli mantarların görünümlerinin, yenebilir olanlara çok benzediğini, birbirlerinden ayırmanın mümkün olmadığını söyledi.