İran’da yerel halka hakaret eden akademisyene gözaltı İran’da Sünnilerin yoğun nüfusa sahip olduğu Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde bir üniversitede öğretim görevlisi olan Hamid Semsam, sosyal medyada yerel halka hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı