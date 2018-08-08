Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi, devam eden yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Ülkedeki yolsuzluklarla ilgili soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 65 kişinin tutuklandığını aktaran Devletabadi, söz konusu şüphelilerden 53'ü hakkında döviz piyasalarında usulsüzlük ve manipülasyon ile telefon ithalatında yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle işlem yapıldığını belirtti.

Başsavcı, 12 kişinin de otomobil ithalatında yolsuzluk ve usulsüzlüğe karıştıkları gerekçesiyle tutuklu durumda olduğunu, 106 kişiye ise yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu ifade etti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre, ekonomide manipülasyon ve usulsüzlüğe karşı uyarıda bulunan Devletabadi, suçluların 5 ila 20 yıl hapis ve 70 kırbaç cezalarına çarptırılacağını sözlerine ekledi.

Yargı Erki Başkanvekili ve Sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, pazartesi günü yaptığı açıklamada, döviz piyasasında usulsüzlük ve manipülasyon yaptıkları tespit edilen 45 kişinin tutuklandığını duyurmuştu.

İran'da nisan ayında dolar kısa sürede 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine yükselmişti. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, 10 Nisan'da doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi için karar alarak serbest piyasada alım-satımı yasaklamıştı. Devletin belirlediği kur üzerinden bazı ithalatçılara döviz tahsisi yapılmıştı. Söz konusu ithalatçı firmalardan bazıları resmi kur üzerinden ithal ettikleri ürünleri yaklaşık iki katı değerde olan serbest piyasadaki kur üzerinden piyasaya sürmüştü.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Tahran ve İsfahan gibi kentler esnaf protestolarına sahne olmuştu.

AA