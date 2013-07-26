Bir ayı aşkın süredir Rusya'nın başkenti Moskova’nın Şeremetyevo Havaalanı’nındaki “yeşil bölge”de mahsur kalan Edward Snowden, geçici siyasi sığınma hakkı için Rusya’dan yanıt bekliyordu. Fakat davet beklenmedik bir adresten geldi.

Nükleer tesisleri çoğu kez ABD kaynaklı olduğu iddia edilen siber saldırılara maruz kalan İran, ABD'nin gelecekteki olası saldırılarına karşı Snowden'a işbirliği teklifinde bulundu.

Fars Haber Ajansı, İran hükümetine yakın bir sivil toplum kuruluşunun Edward Snowden'ı Tahran'a davet etmek için irtibata geçtiğini duyurdu. CIA ve NSA eski çalışanı Snowden'a siyasi sığınma hakkı, ABD'nin küresel dinleme ve izleme programını Tahran'la paylaşması karşılığında verilecek.

İRAN YOKTU

Moskova'daki havaalanında uzun süredir mahsur kalan Snowden, çoğu Avrupa ülkesi 21 ülkeden siyasi sığınma talebinde bulunmuştu. Snowden'ın siyasi sığınma talebinde bulunduğu ülkeler arasında İran bulunmuyordu.

PUTİN'DEN SNOWDEN'A GÖZDAĞI

Snowden'ın durumuyla ilgili bir açıklama da bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov'dan geldi. Putin adına yapılan açıklamada, Snowden'ın Rus-ABD ilişkilerini zedelemesine izin verilmeyeceği ve Putin'in bu konuda çok kararlı olduğu belirtildi.

Peskov, "Putin iki ülke ilişkilerinin zedelenmemesi konusunda çok kararlı. Sığınma konusundaki gelişmeler hangi yönde olursa olsun, buna izin verilmeyecek" dedi.