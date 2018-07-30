İranlı aile tantanacıların hedefi oldu İstanbul Güngören'de İranlı ailenin yanına yaklaşan 3 kadın kavga ediyor numarasıyla parasını çaldı. Durumu fark eden aile araçla kaçan tantanacıların peşinden koştu ancak başarılı olamadı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.