İranlı heyetten Diyarbakır'da üretilen kırmızı mercimek ve nohuta ilgi

Büşra Kamış

GAPUTAEM Müdürü Sümerli "Amacımız tohum firmalarımızın İran delegasyonuyla tanışıp kaynaşması, bilgi alış verişi yaparak ileriye dönük ticari ilişkilerini geliştirmesidir" dedi.Diyarbakır'da düzenlenen "Tarla Günü" etkinliğine katılan İranlı heyet, burada üretilen kırmızı mercimek ve nohutla ilgili bilgi aldı.GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünce (GAPUTAEM) Diyarbakır'da üretilen ürünlerin tanıtımı amacıyla etkinlik düzenlendi.Uluslararası Kuru Tarım Alanları Araştırmaları Merkezi (ICARDA) Türkiye Temsilciliğinin organizasyonuyla Türkiye’ye gelen İran Tarım Bakanlığı Danışmanı başkanlığındaki heyet, GAPUTAEM'de düzenlenen etkinliğe katıldı.Tohum firmaları ile bir araya gelen heyettekiler, ARGE çalışması kapsamında üretim yapılan tarlalarda incelemelerde bulundu, nohut ve kırmızı mercimek üretimi rekoltesi hakkında bilgi aldı.Bölgede faaliyet gösteren tohum üreticileri temsilcileriyle de görüşen heyettekiler, daha sonra GAPUTAEM Müdürü Mehdi Sümerli'yi ziyaret etti.Sümerli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her yıl düzenli olarak "Tarla Günü" etkinliği düzenlediklerini söyledi.İran'dan gelen misafirler için bu sene biraz formatı değiştirerek, bölgedeki tohum firmalarını da etkinliğe davet ettiklerini dile getiren Sümerli, "Amacımız tohum firmalarımızın İran delegasyonuyla tanışıp kaynaşması, bilgi alış verişi yaparak ileriye dönük ticari ilişkilerini geliştirmesidir." dedi.ICARDA Türkiye Temsilcisi Mesut Keser de heyetin Şanlıurfa ve Adıyaman'daki incelemelerin ardından bugün Diyarbakır'a geldiğini aktardı.Keser, "Küçük ama misyonu büyük olan bir ziyaret. İnşallah Türkiye ve İran ilişkileri çok daha iyi bir şekilde devam edecek." ifadelerinin kullandı.