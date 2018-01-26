İranlı kadınlar erkek kığına girip maç izliyor

SAHTE SAÇ VE SAKAL TAKIYORLAR

ERKEK ANTRENÖR DE KADIN KILIĞINA GİRMİŞTİ

Mine Bozkurt

İranlı kadınlar, sevdiklerin takımın maçlarını yakından izleyebilmek için erkek kılığına girerek, bu şekilde güvenlik kontrolünü atlatıp stadyumlara girebilmeyi başarıyor.Kendilerine sahte sakal yapan İranlı kadınlar, yüzlerini desteklediklerin takımın rengine boyayıp, saçlarını peruk veya şapkayla kapatıp erkek kıyafeti giyip bu şekilde müsabakaların yapıldığı alana giriyor.Ülkede ayrıca ereklerin de kadın müsabakalarının yapıldığı salonlara girmesi yasaktır. Yaklaşık 2 ay önce İran’da yapılan 5. Asya Kadınlar Kabaddi Şampiyonası’nda Tayland takımının erkek çalıştırıcısı, salona girebilmek için başını eşarpla kapatarak, kadın kılığında içeriye girmişti.