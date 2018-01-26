İranlı kadınlar erkek kığına girip maç izliyor

Kadınların erkek takımlarının maçlarını izlemek için stadyuma girmelerinin yasak olduğu İran’da, kadınlar son zamanlarda farklı yöntemler kullanarak statlara girmeyi başarıyor

26 Ocak 2018, Cuma 19:45
İranlı kadınlar erkek kığına girip maç izliyor
İranlı kadınlar, sevdiklerin takımın maçlarını yakından izleyebilmek için erkek kılığına girerek, bu şekilde güvenlik kontrolünü atlatıp stadyumlara girebilmeyi başarıyor.

SAHTE SAÇ VE SAKAL TAKIYORLAR


Kendilerine sahte sakal yapan İranlı kadınlar, yüzlerini desteklediklerin takımın rengine boyayıp, saçlarını peruk veya şapkayla kapatıp erkek kıyafeti giyip bu şekilde müsabakaların yapıldığı alana giriyor.

ERKEK ANTRENÖR DE KADIN KILIĞINA GİRMİŞTİ


Ülkede ayrıca ereklerin de kadın müsabakalarının yapıldığı salonlara girmesi yasaktır. Yaklaşık 2 ay önce İran’da yapılan 5. Asya Kadınlar Kabaddi Şampiyonası’nda Tayland takımının erkek çalıştırıcısı, salona girebilmek için başını eşarpla kapatarak, kadın kılığında içeriye girmişti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kudüs sokaklarında korkunç slogan: Araplara ölüm

Kudüs sokaklarında korkunç slogan: Araplara ölüm
ABD Başkanı Donald Trump Davos'ta konuşurken yuhalandı

ABD Başkanı Donald Trump Davos'ta konuşurken yuhalandı
Bazı erkek BBC sunucuları tepkiler sonrası maaşlarının azaltılmasını kabul etti

Bazı erkek BBC sunucuları tepkiler sonrası maaşlarının azaltılmasını kabul etti
Vibratörü makatına kaçan öğretmen çıkaramayınca hastanelik oldu

Vibratörü makatına kaçan öğretmen çıkaramayınca hastanelik oldu
Eski Musul Valisi Nuceyfi'ye hapis cezası

Eski Musul Valisi Nuceyfi'ye hapis cezası
Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi! Sonrası korkunç...

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi! Sonrası korkunç...
Trump'tan 'özür dilemeye hazırım' açıklaması

Trump'tan 'özür dilemeye hazırım' açıklaması
Cinsel tacizle suçlanan Casey Affleck, Oscar sunuculuğundan çekildi

Cinsel tacizle suçlanan Casey Affleck, Oscar sunuculuğundan çekildi
4 bifteğe 5 bin TL istediler... Bedeli ağır oldu

4 bifteğe 5 bin TL istediler... Bedeli ağır oldu
Katalonya Parlamentosu Puigdemont'un başkanlığını oylayacak

Katalonya Parlamentosu Puigdemont'un başkanlığını oylayacak
Oprah Winfrey, ABD Başkan adayı olacağı iddiasına noktayı koydu: DNA'mda yok

Oprah Winfrey, ABD Başkan adayı olacağı iddiasına noktayı koydu: DNA'mda yok