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İranlı turistler ülkelerindeki olayları umursamadan Van'da gönüllerince eğlendi!

İran’da 18 kişinin öldüğü olaylar tüm sıcaklığıyla devam ederken, yılbaşı için Van’a gelen İranlılar, kiraladıkları bir eğlence merkezinde gönüllerince eğlenip, yeni yıla dans ederek girdiler. İranlı turistler ülkelerinde yaşananları hiç ama hiç umursamadı!
 

02 Ocak 2018, Salı 09:39
İranlı turistler ülkelerindeki olayları umursamadan Van'da gönüllerince eğlendi!
Son yıllarda İranlı turistlerin gözde tatil yeri haline gelen ve bir süre önce İran Dişişleri Bakanlığı’nın Türkiye için yayınladığı seyahat uyarısı ve İran'da 18 kişinin hayatını kaybettiği gösteriler İranlıların Van'da yılbaşı kutlamasını engelleyemedi.  Bu yılbaşında da Van’ın eğlence mekanları dolup taştı. Gündüz kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlılar, yılbaşına eğlenerek ve dans ederek girdi. İranlılar Van’da, kiraladıkları mekanlarda eğlenmeyi tercih etti. 
 

İRAN'DAKİ GÖSTERLERDE 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ


Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin daveti olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemişti. Rejim muhalifi protesto eylemlerine dönüşen gösteriler ülkenin çeşitli kentlerinde sürerken bu gösterilerde 18 kişi hayatını kaybetti.


 

ÜLKELERİNDEKİ DURUM VAN'A GELEN İRANLILARIN UMRUNDA OLMADI


İran’da onlarca kişinin öldüğü olaylara aldırış etmeden gönüllerince eğlenen İranlılar, yeni yılın ülkeri için mutluluk ve huzur getirmesini diledi.




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